Kayserispor'da Beşiktaş maçı öncesinde sakatlık şoku yaşandı. Sarı kırmızılı takım bu akşam saat 19:00'da Beşiktaş'ı konuk edeceği maç öncesinde yaptığı bir açıklamada Silviu Lung, Yasir Subaşı, Ömer Uzun, Joseph Attamah ve Manuel Fernandes'in sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadıklarını belirtti.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Profesyonel futbolcularımızdan tedavileri devam eden Silviu Lung, Yasir Subaşı, Ömer Uzun, Joseph Attamah ve Manuel Fernandes sakatlıklarından dolayı Beşiktaş maçı kadrosunda yer almamaktadır.

Bu akşam saat 19:00'da oynanacak maçta Fırat Aydınus düdük çalacak. Ayrıca karşılaşmanın VAR'ı olarak da Cüneyt Çakır görev yapacak.