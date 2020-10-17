Kayserispor - Sivasspor (CANLI)

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in 5. haftasında Hes Kablo Kayserispor’a konuk oluyor. Kayserispor, sahasında kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Ligin 4. haftasını bay geçen Sivasspor, 4 puanla 13. sırada yer alırken, Kayserispor ise 6 puanla 10. sırada bulunuyor. Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Aaron Appindangoye’nin sakatlığı sürerken, cezalı futbolcu bulunmuyor.

Maç başladı.

12. dakikada Sivasspor, etkili geldi. Max Gradel'in sol kanattan altı pasa yaptığı ortada Hakan Arslan'dan önce Yasin kafayı vurarak topu kornere yolladı.

13. dakikada Sivasspor, kullanılan kornerde bu kez Yatabare ile gole yaklaştı. Yatabare'nin kafa vuruşunu Yaw Ackah çizgide çıkarmayı başardı.

15. dakikada Kayserispor'da Campanharo'nun uzak mesafeden yaptığı etkili vuruşu Sivasspor kalecisi Samassa çıkardı.

GOL | 28. dakikada Sivasspor, Ziya Erdal'ın attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Max Gradel'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Lung kurtarsa da dönen topu tamamlayan Ziya, takımını öne geçiren isim oldu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı da Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

GOL | 52. dakikada Kayserispor'da Campanharo, ceza sahasına girerken yerde kaldı ve yerdeyken pasını vermeyi başarınca topu önünde bulan Wilfried Kanga'nın vuruşu, skora eşitliği getirdi: 1-1.

GOL | 60. dakikada Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top yerden sekti ve Lung istediği gibi topu çıkarmayı başaramayınca Yatabare, çizgide dokunarak yeniden Sivasspor'u öne geçirdi: 1-2.

KIRMIZI KART | 73. dakikada Sivasspor'dan Erdoğan Yeşilyurt'a çok sert bir harekette bulunan Sapunaru, önce sarı kart ile VAR incelemesi sonrasında ise direkt kırmızı kart ile cezalandırıldı.

GOL | 83. dakikada Sivasspor'da Faysal Fajr, takımı adına farkı 2'ye çıkaran isim oldu: 1-3.

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Kayserispor - Sivasspor ilk 11'ler...

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, İlhan, Ackah, Fernandes, Kanga

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Ziya, Cofie, Erdoğan, Hakan, Fajr, Gradel, Yatabare