Kayserispor sezonu 47 puanla tamamladı

Süper Lig 'de 2021-2022 sezonunun 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 47 puan toplayarak 14. sırada tamamlayan Kayserispor küme düşmenin üç basamak üzerinde bitirdi.

Ligin ilk yarısını 24 puanla tamamlayan sarı kırmızılılar ikinci yarısını ise 23 puanla topladı. Toplamda 47 puana ile sezonu tamamlayan sarı kırmızılılar 2022-2023 sezonunda daha iyi bir takım olmak istiyor.

Son birkaç sezonun en iyi sezonlarından birini geçiren Kayserispor oynadığı 38 maçta 54 gol atarken kalesinde ise 61 gol görerek -7 gol averajı da yakaladı.

İHA