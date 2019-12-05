Kayserispor - Manisa FK maç sonucu: 3 - 2

Süper Lig'de son sırada yer alan Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5.tur ilk maçında TFF 1.Lig Beyaz Grup lideri Manisa FK'yı 3-2 yenmeyi başardı. Bir ara 3-0 öne geçen Bülent Uygun yönetimindeki takım kalesinde iki gol görmesine rağmen skor üstünlüğü korumayı başardı. İstikbal Mobilya Kayserispor'un gollerini Mert Kula, Ziya Alkurt ve Artem Kravets kaydetti. Mansia FK adına ise Dilaver Güçlü ve Zahit Fındık fileleri havalandırdı.

Rövanş maçı 19 Aralık'ta

İki takım arasında son 16 turuna kalacak ekibin belirleneceği rövanş maçı 19 Aralık'ta oynanacak. Deplasmanda attığı iki golle turu sahasına taşıyan Manisa FK güçlü rakibi karşısında üst tur için mücadele edecek.

Maçtan Dakikalar

4. dakikada Sinan soldan köşe atışı kullandı. Arka direkte Erhan kafayı vurdu. Top yandan auta çıktı.

8. dakikada Onur pasını verdi. Erhan soldan içeri girer girmez şutunu attı. Kaleci İsmail, direk dibine uzanarak topu kornere çeldi.

11. dakikada ceza alanı dışından Artem Kravets şutunu attı. Kaleci Yusuf, soluna doğru gelen topun hakimi oldu.

18. dakikada Aksel Aktaş, kaleyi karşıdan gören bir noktadan şutunu attı. Kaleci Yusuf soluna uzanarak topa sahip oldu.

23. dakikada Ziya Alkurt, soldan köşe atışı kullandı. Defanstan seken topu alan Aksel, solundaki Ziya’ya pasını verdi. Ziya ikinci kez ortasını yaptı. Ön direkte Mert Kula kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-0

49. dakikada Furkan'ın kullandığı köşe vuruşunda hava topuna çıkan kaleci Yusuf tuttuğu topu yere inerken elinden kaçırdı. Boşta kalan topa Ziya hamle yaptı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

51. dakikada Ziya soldan topu taşıdı ve sağından gelen Artem’e pasını verdi. Artem Kravets ceza alanı çizgisi üzerinden topu ağlara gönderdi. 3-0

66. dakikada Ziya Alkurt'un ceza alanında topa eliyle temas etmesi üzerine penaltı kararı çıktı. Penaltı atışını kullanan Dilaver Güçlü'nün vuruşunda top kaleci İsmail'in sağından ağlarla buluştu. 3-1

75. dakikada sağ kanattan Mehmet Yılmaz'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Zahit Fındık'ın volesi direğin dibinden ağlara gitti. 3-2

81. dakikada Erhan Kara ayak içi ile topu arka direğe çıkardı. Sinan Kurumuş, bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.

Maçı ev sahibi takım 3-2 galip bitirdi.





Stat: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Baran Eraslan, Sezgin Çınar

İstikbal Mobilya Kayserispor: İsmail Çipe, Ramazan Emirhan Civelek, Mert Kula, Ben Rienstra, Nurettin Korkmaz (Ahmet Zekeriya Kartal dk. 39), Aksel Aktaş, Ercan Çifci, Ziya Alkurt (Ümran Zambak dk. 67), Furkan Polat , Selahattin Seyhun, Artem Kravets (Furkan Şahin dk. 72)

Yedekler: Umut Eren Tunç, Aymen Abdennour, Emre Demir, Yasir Subaşı

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Manisa FK: Yusuf Balcıoğlu, Mustafa Çakır, Abdurrahman Emir Alagöz, Onur Kolay, Çağrı Giritoğlu (Zahit Fındık dk. 46), Erman Bulucu, Yiğit Kerem (Umut Kaya dk. 46), Mehmet Yılmaz, Erhan Kara, Dilaver Güçlü (Oğuz Kocabal dk. 68), Sinan Kurumuş

Yedekler: Ömer Kahveci, Nizamettin Çalışkan

Teknik Direktör: İsmail Ertekin

Goller: Mert Kula (dk. 23), Ziya Alkurt (dk. 49), Artem Kravets (dk. 51) (İstikbal Mobilya Kayserispor) Dilaver Güçlü (dk. 66 pen.), Zahit Fındık (dk. 75) (Manisa FK)

Sarı Kartlar: Abdurrahman Emir Alagöz, Umut Kaya (Manisa FK)