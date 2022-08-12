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Kayserispor kadrosu belli oldu

Yukatel Kayserispor’un, Süper Lig'in 2. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

12 Ağustos 2022, Cuma 22:25 Son Güncelleme:
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Kayserispor kadrosu belli oldu

Süper Lig ’in 2. haftasında sahasında İstanbulspor’u konuk edecek Yukatel Kayserispor’un maç kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Çağdaş Atan, sarı kırmızılı oyuncular içerisinden 22 isim belirledi. Sakatlığı bulunan Olivier Kemen ve Joseph Attamah ile kırmızı kart cezalısı Ali Karimi’nin olmadığı kadroda şu isimler yer aldı;

Cenk Gönen, Bilal Bayezit, Dimitrios Kolovetsios, Onur Bulut, Majid Hosseini, Lionel Carole, Uzodimma, Ramazan Civelek, Nurettin Korkmaz, Gustavo Campanharo, Yaw Ackah, Bernard Mensah, Hayrullah Erkip, Miguel Cardoso, Andrea Bertolacci, Carlos Mane, Emrah Başsan, Mame Thiam, Gökhan Sazdağı, Mustafa Pektemek, İlhan Parlak ve Mario Gavranovic.

KAYSERİ (İHA)

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