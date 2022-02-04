Kayserispor - Hatayspor maçı (CANLI)

Kayserispor, Süper Lig 'in 24. haftasında Hatayspor'u ağırlıyor. Hikmet Karaman yönetimindeki Sarı Kırmızılılar'ın 6 maçlık yenilmezlik serisi Kasımpaşa karşısında sona erdi. 31 puanla 11. sırada bulunan Kayseri ekibi, evinde kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor. 2 maçtır kazanamayan ve 36 puanla 7. sırada bulunan Ömer Erdoğanlı Bordo Beyazlılar ise zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp, kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

Kayserispor’da uzun süreli sakatlığı bulunan Mensah’ın yanı sıra stoperler Hosseini ve Kolovetsios’un da tedavilerine devam ediliyor. Ali Karimi ve Mame Thiam da Afrika Kupası’nda. Zorlu maçta savunmanın göbeğinde Uğur’la yeni transfer Mert Çetin forma giyiyor. Konuk takım Hatayspor’da ise cezalı olan sol bek Adekugbe’nin dışında herhangi bir eksik bulunmuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Sağlam ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

PENALTI

13' Sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Onur ortayı açtı, ceza alanı içinde top Emre Kaplan'ın eline çarptı. Hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

PENALTI KAÇTI!

14' Beyaz noktanın başına Uğur Demirok geldi, kaleci Munir'in soluna doğru vurdu fakat Faslı eldiven topu çıkarmayı başardı. Durum hâlâ 0-0!

BİR PENALTI DAHA!

23' Sol kanattan Carole içeri ortaladı, Emre Kaplan bu kez Emrah Başsan'ı düşürdü ve Kadir Sağlam bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

GOL

25' İbrahim Akdağ, Munir'in sağına vurdu, Faslı kaleci yine köşeyi bilse de bu kez penaltıyı çıkaramadı. Kayserispor 1-0 önde.

DİREK

34' Hatayspor'da Traore uzaklardan şansını denedi, top yan direkten oyun alanına döndü.

Kayserispor - Hatayspor ilk 11'ler:

Kayserispor: Lung, Onur, Mert, Uğur, Carole, Abdulkadir, İbrahim, Mane, Emrah, Bertolacci, Gavranovic

Hatayspor: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Emre, Boudjemaa, Onur, Traore, Saint-Louis, Saba, Diouf