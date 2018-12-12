Kayserispor gençlerle Akhisarspor provası yaptı

KAYSERİSPOR, hafta sonu Akhisarspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına U21 takımı ile yaptığı hazırlık maçı ile devam etti.

12 Aralık 2018, Çarşamba 16:43
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Kayserispor gençlerle Akhisarspor provası yaptı

KAYSERİSPOR, hafta sonu Akhisarspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına U21 takımı ile yaptığı hazırlık maçı ile devam etti.

Kadir Has Tesisleri'nde kar yağışı altında yapılan hazırlık müsabakasında, Kasımpaşa maçında ilk 11’de oynayan isimler yer almadı. Teknik Direktör Hikmet Karaman ligde fazla forma şansı bulamayan futbolcular ve genç isimlere şans verdi. Yarı sahada oynanan hazırlık maçında A takımın gollerini Kazım, Gyan ve Kravets kaydetti. U21’in tek golünü Tayyip attı. Hazırlık maçı a takımın 3-1’lik galibiyeti ile sona erdi.

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)

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