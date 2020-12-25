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Kayserispor, Gençlerbirliği maçı çalışmalarına başladı

Süper Lig’in 14. haftasında dün evinde İttifak Holding Konyaspor’a 2-1 olan Hes Kablo Kayserispor, ligin 15.haftasında Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

25 Aralık 2020, Cuma 17:17 Son Güncelleme:
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Kayserispor, Gençlerbirliği maçı çalışmalarına başladı

Kayserispor Tesislerinde Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretinde gerçekleşen antrenmanda İttifak Holding Konyaspor maçında on birde oynayan oyuncular yenilme çalışmaları yaparken diğer oyuncular ise sahada topla çalıştılar. Sarı-Kırmızılılar bugün yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Pazartesi günü Ankara Eryaman Stadyumunda oynanacak olan Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor karşılaşması saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

İHA

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