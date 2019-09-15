Kayserispor galibiyetle tanışamadı

İstikbal Mobilya Kayserispor geride kalan 4 hafta sonunda galibiyetle tanışamadı.

15 Eylül 2019, Pazar 13:28
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Kayserispor galibiyetle tanışamadı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4.haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan İstikbal Mobilya Kayserispor 4 haftada 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldı.

Lige Alanyaspor yenilgisi ile başlayan sonrasında Ankaragücü ile berabere kalan Kayserispor, sahasında Galatasaray’a mağlup olmuştu. İstikbal Mobilya Kayserispor, son oynadığı Antalyaspor maçında da 2-2 berabere kaldı.

4 haftada 2 puan toplayan İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 5.haftasında sahasında Yukatel Denizlispor’u konuk edecek.

İHA

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