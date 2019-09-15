Kayserispor galibiyetle tanışamadı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4.haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan İstikbal Mobilya Kayserispor 4 haftada 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldı.

Lige Alanyaspor yenilgisi ile başlayan sonrasında Ankaragücü ile berabere kalan Kayserispor, sahasında Galatasaray’a mağlup olmuştu. İstikbal Mobilya Kayserispor, son oynadığı Antalyaspor maçında da 2-2 berabere kaldı.

4 haftada 2 puan toplayan İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 5.haftasında sahasında Yukatel Denizlispor’u konuk edecek.

İHA