Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sezona istediği gibi başlayamayan son şampiyon Galatasaray, ligin ilk haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilirken, ikinci haftada ise sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İstikbal Mobilya Kayserispor ise ilk hafta evinde Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu, ikinci haftada MKE Ankaragücü ile deplasmanda yaptığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Peki, Kayserispor - Galatasaray maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

İLK 11'LER:

Kayserispor: Lung, Abdennour, Poulain, Miguel Lopes, Yasir Subaşı, Dja Djedje, Rienstra, Mensah, Henrique, Adebayor, Umut Bulut

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Ömer, Nzonzi, Feghouli, Babel, Belhanda, Diagne

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Seri cezalı

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan Jean Michael Seri, İstikbal Mobilya Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Konyaspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Seri, müsabakanın kadrosunda bulunmayacak.

Sarı-kırmızılı takımda kırmızı kart cezası biten Marcao ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alacak.

Belindeki ağrıları geçen Younes Belhanda'nın yarınki maçın kadrosunda olması bekleniyor.

Galatasaray ile Kayserispor 47. randevuda

Galatasaray ile İstikbal Mobilya Kayserispor, lig tarihinde yarın 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 46 müsabakada Galatasaray 29, Kayserispor sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 4 maçtan galip ayrılan Galatasaray'ın toplam 101 golüne, Kayserispor 34 golle yanıt verebildi.

Geçen sezonki maçları Galatasaray, Kayseri'de 3-0, İstanbul'da da 3-1'lik skorlarla kazandı.

Kayseri'deki maçlar

Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 23 lig maçında 10 kez yendi.

Kayseri'deki sadece bir maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 18, Galatasaray ise deplasmanda 34 gol attı.

Kayserispor, rakibi karşısında evindeki tek galibiyeti 1973-1974 sezonundaki ilk randevuda elde etti. 21 Nisan 1974 tarihinde yapılan maçı 2-0 kazanan Kayserispor, daha sonra Galatasaray ile evinde oynadığı 22 müsabakadan 10'unu yitirdi, 12'sinde berabere kaldı.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 46 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.