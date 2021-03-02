Süper Lig'de bu sezon istikrarsız görüntü içen Kayserispor ile Çaykur Rizespor 28. hafta maçında Kayseri Kadir Has Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Ev sahibi takım sahasında kazanarak hem çıkış yakalamak istiyor hem de üst sıralara tırmanma peşinde. Sumudica yönetiminde henüz maç kazanamayan Çaykur Rizespor ise zorul deplasmanda galibiyet arıyor.

Kayserispor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Son maçında sahasında Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Rize temsilcisi, 28 puanla 15. sırada yer alıyor. Hes Kayserispor'un ise 25 puanı bulunuyor. Ligde 4 maçtır kazanamayan sarı-kırmızılılar, 16. sırada konumlanıyor.

Yeşil-mavili ekipte sakatlığı nedeniyle Sivas ekibine karşı görev alamayan Fernando Boldrin, Kayseri kafilesinde yer aldı. Boldrin'in son iki idmana katıldığı ve görev verilmesi halinde forma giyebileceği öğrenildi.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Loic Remy, Godfred Donsah ile Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Moroziuk'un yanı sıra Murat Sağlam ve Alberk Koç kadroda yer almayacak.

Çaykur Rizespor'da sarı kart sınırında bulunan Tunay Torun kart görmesi halinde Atakaş Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazanmayı başarmıştı.