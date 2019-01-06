  • Haberler
  • Kayserispor
  • Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı: "Bize ulaşan transfer teklifi yok"

Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı: "Bize ulaşan transfer teklifi yok"

Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, son günlerde bazı futbolcuların adının transfer dedikodularına karıştığını kaydederek, kendilerine ulaşan bir teklifin olmadığını söyledi.

06 Ocak 2019, Pazar 17:58
- A +
Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı: 'Bize ulaşan transfer teklifi yok'

Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, son günlerde bazı futbolcuların adının transfer dedikodularına karıştığını kaydederek, kendilerine ulaşan bir teklifin olmadığını söyledi.

Sezonun ikinci yarısı için Antalya’da kamp yapan Kayserispor transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayacak. Sarı kırmızılı takımda yer alan Kana Bıyık, Asamoah Gyan ve Rajko Rotman ile ilgili çıkan transfer söylentileri hakkında açıklamalarda bulunan Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, "Kayserisporlu hiçbir futbolcu için bize ulaşan bir teklif yok. Yasağımız nedeniyle transfer yapamayacağız. Şu an için gitme ihtimali olan futbolcumuz da yok" dedi.

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.