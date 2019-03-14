10 maçlık yenilmezlik serisi rize deplasmanında bozulan Kayserispor, Başakşehir’e bileniyor.

Pazar günkü zorlu 90 dakika öncesi en büyük sıkıntı, takımın yıldızı Deniz Türüç’ün cezalı olması. Ancak teknik direktör Hikmet Karaman’ın planı hazır.

Tecrübeli hoca, Deniz’in yerine Varela’yı hazırlıyor. Diğer kanatta ise Chery olacak. Her takımı yenecek güçte olduklarını söyleyen Karaman, “Bu hafta kazanıp, yeni bir seri başlatmak istiyoruz. Kimseden çekinmiyoruz. Doğru şekilde oynayıp, üst sıralara biraz daha yaklaşmak istiyoruz” dedi.