Kayserispor antrenörü Alper Kelkitli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Maçtan önce galibiyet için kenetlendiklerini belirten Kelkitli, “Karşılaşmadan önce konuşmamızda iki maçtır bu takımın başında olduğumuzu, takıma sadece mental olarak destek verdiğimizi söylemiştik. Ama bu iki günlük süreç gerçekten çok yoğun geçti. Ekipte bulunan Uğur Kulaksız ve diğer arkadaşlarla gerçekten yapılması gereken şeyleri yaptık. Denizlispor'u çok iyi analiz ettik, bunu becerdik ve yaptık. Arkadaşlarımız da bizlere sahada destek verdiler. Oyuncularımız çok iyi mücadele örneği gösterdiler, iyi savaştılar ve bu müsabakayı aldık” dedi.

Elde ettikleri galibiyetin çok önemli olduğunu kaydeden Kelkitli, “3 puanla tekrar lige tutunmuş olduk. Bu müsabakayı bize güvenen ve takımı bizlere emanet eden Berna Gözbaşı başkanımıza armağan ediyorum. Gerçekten kendisi çok değerli ve gecesini gündüzünü bu takım için mesaisini veriyor. Gerçekten o da bu 3 puanı hak etti. Ona çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.