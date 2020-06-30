Kayseri mesaisi başlıyor...

Konyaspor maçını 3-0 galibiyetiyle tamamlayan Beşiktaş'ta, takıma verilen 3 günlük izin bitti. Beşiktaş’ta pazartesi günü Kayserispor’la deplasmanda oynanacak 30. hafta mücadelesinin hazırlıkları, bugün saat 18.00’de yapılacak antrenmanla başlayacak.

30 Haziran 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Kayseri mesaisi başlıyor...

Ligde 29. haftayı 3-0’lık Konyaspor galibiyetiyle tamamlayan Siyah- Beyazlılar’da takıma verilen 3 günlük izin bitti. Beşiktaş’ta pazartesi günü Kayserispor’la deplasmanda oynanacak 30. hafta mücadelesinin hazırlıkları, bugün saat 18.00’de yapılacak antrenmanla başlayacak.

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