Kayseri mesaisi başlıyor...
Konyaspor maçını 3-0 galibiyetiyle tamamlayan Beşiktaş'ta, takıma verilen 3 günlük izin bitti. Beşiktaş’ta pazartesi günü Kayserispor’la deplasmanda oynanacak 30. hafta mücadelesinin hazırlıkları, bugün saat 18.00’de yapılacak antrenmanla başlayacak.
Ligde 29. haftayı 3-0’lık Konyaspor galibiyetiyle tamamlayan Siyah- Beyazlılar’da takıma verilen 3 günlük izin bitti. Beşiktaş’ta pazartesi günü Kayserispor’la deplasmanda oynanacak 30. hafta mücadelesinin hazırlıkları, bugün saat 18.00’de yapılacak antrenmanla başlayacak.