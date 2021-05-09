Kayseri fırsatı kaçırdı

Ligde kalmak için mutlaka kazanmak zorunda olan, kaybetmeye tahammülü kalmayan Kayserispor ile Avrupa için iddiasını sürdürmeyi hedefleyen Gaziantep FK kozlarını paylaştı. İlk yarı da iki ekip de üretken olmakta zorlandı, neredeyse tek tehlikeli bir atak bile yoktu. 57’de konuk ekipte sol kanatta topla buluşan Maxim, uzak mesafeden şutunu çekti, kaleci Doğan geçit vermedi. 76’da Muhammet Demir’in kullandığı serbest vuruşta top, direğin hemen üzerinden auta gitti. 86’da Kayseri’de İlhan’ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Luckassen’in vuruşunda top kaleci Günay’da kaldı.

Kritik kayıplar...

90+1’de Kayseri’de Henrique, önemli bir fırsatı harcadı, mücadele 0-0 sona erdi. Kayserispor; Ankaragücü, Erzurumspor ve Gençlerbirliği’nin kayıp yaşadığı haftada kazanarak, kendini güvenli bölgeye atabilecek puanları böylece kaybetmiş oldu. Antep ise Avrupa hattının 5 puan gerisine düştü.