MENÜ

Kayseri Basketbol - Galatasaray: 72-78

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 26'ncı haftasında Galatasaray deplasmanda, Bellona Kayseri Basketbol'u 78-72 devirdi.

19 Nisan 2022, Salı 19:08 Son Güncelleme:
- A +
Kayseri Basketbol - Galatasaray: 72-78

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 26'ncı haftasında Galatasaray 'ı ağırlayan Bellona Kayseri Basketbol sahadan 78-72'lik skorla mağlup ayrıldı. Konuk takımda Krajisnik kaydettiği 27 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. 

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Can Mavisu, Mustafa Candemir Tabak, Burak Durmuş

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Peddy 15, Zeynep Öykü Kalbisağde, Meltem Topaloğlu 5, Sevgi Tonguç, Dilara Tongar 7, Williams 23, Farhiya Abdi 10, Egle 10, Gizem Tüzün 2

GALATASARAY: Davis 10, Melis Gülcan 13, Sude Yılmaz 5, Pelin Derya Bilgiç 11, Gizem Başaran Turan 4, Krajisnik 2, Gizem Yavuz 2, Merve Aydın 2, Evans 4 

1'İNCİ PERİYOT: 24-19

İLK YARI: 43-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-50

KAYSERİ,(DHA)


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...