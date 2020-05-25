Önemli bir besin maddesi olarak kayısı çekirdeği birçok farklı sağlık sorunu karşısında kullanılmaktadır. Olgun bir kayısı içerisindeki çekirdek kurutulmak suretiyle içinden çıkan kaynak farklı yöntemler üzerinden ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Özellikle kayısı çekirdeğinin yağı bu konuda çok fazla kullanılmaktadır. Tabii faydaları olduğu kadar bazı zararlarından da söz edilmektedir. Bu sebepten dolayı kullanmadan önce mutlaka doktora başvurmalı ve bu konuda bilgi ile beraber izin alınmak suretiyle değerlendirilmelidir.

Kayısı çekirdeği faydaları nelerdir?

Zengin vitamin ve mineral kaynağı olması ile kayısı çekirdeği, günümüzde sağlık açısından yoğun şekilde tüketilen besin kaynakları arasında yer alıyor. Özellikle A, D, K ve E vitamini içeriği ile beraber zengin mineral kaynakları sağlıklı bir yaşama uzanma imkanı tanıyor.

Kanserle mücadele konusunda B17, diğer bir ismi ile laetril içeriğine sahiptir,

Özellikle B17 içermesi ile kanserli hücrelerin oluşumuna ve çoğalmasına engel teşkil ettiği biliniyor,

Yüksek oranda vitamin barındırması sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmektedir,

Yüksek kan basıncını dengeler,

Yüksek tansiyonu olanlar için fayda sağlar,

Kayısı çekirdeklerinin yağ şeklinde kullanıldığı zaman selülitlerin giderilmesinde önemli bir olanak tanımaktadır,

Kayısı çekirdeği yağı özellikle kırışıklıkları önler ve cildin daha nemli kalmasına imkan tanır,

Sivilce ve akne ile beraber egzama gibi birçok farklı cilt sorunu karşısında önemli bir şifa yaratır,

Kayısı çekirdeği yağı ağrıları dindirmek noktasında vücudun farklı kısımlarında kullanılabilmektedir,

Bu gibi faydaları ile beraber birçok farklı hastalığın yanı sıra, bazı ağrıların ve rahatsızlıkların giderilmesinde oldukça önemlidir. Değişik kullanım yöntemleri dahilinde kayısı çekirdeğini değerlendirebilirsiniz.

Kayısı çekirdeği ne işe yarar?

Kayısı çekirdeğin faydaları saymakla bitmez. Özellikle ölümcül hastalıklar arasında yer alan kanserle mücadele konusunda, içeriğinde B17 olduğu bilinmektedir. Diğer bir adı ile laetril olarak bilinen bu yapı kanser hücrelerinin ortaya çıkmasında ve çoğalmasında güçlü karşı savunma mekanizması oluşturduğu savunulmaktadır. Aynı zamanda antikor üretimi ile beraber bağışıklık sistemini çok daha güçlü hale getirmektedir. Diğer yandan antibakteriyel etkisi virüs ve bakteri ile beraber birçok dış etmene karşı koruma oluşturmaktadır.

Cilt sağlığı konusunda da kayısı çekirdeğinin önemi çok büyüktür. Özellikle bu konuda kayısı çekirdeği yağı kullanılarak farklı yöntemler üzerinden değerlendirilir. Böylece sivilce ve akne ile beraber egzama gibi sorunlara karşı çözüm üretilir. Cildi nemlendirir ve selülit oluşumuna karşı önlem alır. Vücudun birçok farklı yerinde kayısı çekirdeği yağını kullanmak mümkündür.

Gün içerisinde daha zinde ve enerjik alabilmek için yine vitamin ve mineraller üzerinden önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Özellikle A, C, D ve K vitaminleri sağladıkları katkı üzerinde ruhsal açıdan da pozitif bir bakış açısı oluşturuyor.

Kayısı çekirdeği nasıl kullanılır?

Kayısı tüketildikten sonra çekirdeğinin içerisinden çıkan madde doğrudan tüketilmektedir. Genelde halk arasında da bu şekilde kullanılmakta ve besin kaynakları doğal şekilde alınabilmektedir. Aynı zamanda söz konusu cilt sağlığı olduğu zaman kayısı çekirdeği yağı ele alınmaktadır. Kayısı çekirdeği yağı özel olarak hazırlanmak suretiyle doğrudan cilde sürülebilmektedir. Burada önemli olan kendi cilt tipinize bağlı olarak farklı bir yağ ile karıştırmak suretiyle değerlendirmektir.

Aktarlardan kayısı çekirdeği içerisindeki badem görünüşe benzeyen maddeyi temin edebilirsiniz. Aynı zamanda kendiniz hazırlamak yerine yine aktarlar üzerinden kayısı çekirdeği yağını güvenli şekilde temin etmemiz mümkün. Böylece cildinizin farklı noktalarına sürmek suretiyle bu yağı kullanabilirsiniz. Tabii mevsimi geldiği zaman kayısıyı tüketmek ile beraber aynı zamanda kayısı çekirdeği içinden çıkan besin kaynağını doğrudan tüketme şansını değerlendirebilirsiniz. Badem şeklindeki bu kaynağı ayrıca farklı kek çeşitleri içerisinde kullanmak suretiyle de değerlendirmeniz mümkün.

Tabii her ne kadar birçok farklı fayda sağlasa bile, kayısı çekirdeği içindeki madde ve yağını kullanmadan önce mutlaka doktora başvurulmalıdır. Zira çok ciddi zararları da olduğunu söylemek mümkündür. O yüzden insan sağlığını tehdit edecek unsurlara dikkat etmek için, dengeli ve düzenli şekilde, uzman doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.