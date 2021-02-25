Katarlı sürücü Mashel Al-Naimi ve Katar Ulusal Turizm Konseyi (QNTC), bu performansı, yakın zaman içerisinde dünyaca ünlü Losail Uluslararası Pisti'nde düzenlenecek olan yarışlar hakkında farkındalık yaratmak için gerçekleştirdi.

Dünyanın en iyi motosiklet yeteneklerinin, geceleri düzenlenecek olan bu benzersiz yarışlarda ışıklandırılmış pistte yerlerini alacakları, 26 Mart'tan 4 Nisan'a kadar sürecek olan fikstür, motor sporları takvimindeki en görkemli etkinliklerden biridir. Bu yılki etkinlik TV'de canlı yayınlanacak ancak Covid-19 nedeniyle seyircisiz olacak.

Katar Ulusal Turizm Konseyi Genel Sekreteri ve Qatar Airways Grup İcra Kurulu Başkanı Ekselansları Bay Akbar Al Baker şunları söyledi: “Katar Grand Prix'i ve Doha MotoGP, spor takvimimizdeki önemli etkinliklerdir ve 2004 yılından itibaren bu sporun hayranlarının heyecan verici gece yarışlarını izlemek için Doha'ya akın etmesini sağlamıştır. Bu yıl da etkinliklere ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz.

İstisnai yetenekleri ve ziyaretçileri, önde gelen küresel spor etkinliklerinde ağırlamak, Katar'ın önemli bir turizm destinasyonu haline gelmesine katkıda bulunmaktadır. Olağanüstü spor tesislerimizi sergilemek ve meşhur misafirperverliğimizi uluslararası ziyaretçilere sunmak için bu yılın ilerleyen zamanlarında sınırlarımızı açmayı dört gözle bekliyoruz."

Ülke, FIFA Dünya Kupası 2022TM’ye ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, kendisini önemli bir spor turizmi destinasyonu olarak konumlandırmayı planladığından, MotoGP bu yıl Katar'da gerçekleşen heyecan verici spor etkinliklerinden sadece birisi. Ev sahipliği yapacağı diğer önemli spor etkinlikleri arasında FIFA Arab CupTM, Qatar Total Open, Qatar ExxonMobil Open ve uluslararası golf turnuvası Commercial Bank Qatar Masters 2021 yer alıyor.

QNTC, Katar Ulusal Vizyonu 2030 ile uyumlu olarak, ülkenin spor hayranları da dahil farklı ziyaretçilere karşı cazibesini geliştirmek için yatırım yapmaya devam ediyor. Ülkede geçirdikleri süre boyunca sporculara ve izleyicilere mümkün olan en iyi misafirperverliği ve konforu sağlama arzusuyla QNTC, ülkede mevcut olan otel odası sayısını artırmak da dahil olmak üzere şu anda bir dizi büyük ölçekli proje ve geliştirmeyi yönetiyor.

Bunlardan birisi, sürdürülebilir kalkınmayı spor odaklı etkinliklerle birleştiren bir proje olan Qetaifan Island North projesi. Losail Uluslararası Yarış Pisti'ne kısa bir sürüş mesafesindeki tesiste bir otel ve konut kompleksi, kapsamlı bir alışveriş plazası ve tamamlandığında türünün en yüksek su kaydırağına ev sahipliği yapacak olan teknoloji harikası bir su parkı yer alıyor.