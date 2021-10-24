İngiliz futbolunun en büyük efsanelerinden David Beckham, futbolculuk kariyeri sonrası dev bir anlaşma ile yine gündemde. David Beckham, Katar'ın spor alanındaki elçisi ve Katar Dünya Kupası'nın yüzü olmaya hazırlanıyor.

The Sun'ın haberine göre David Beckham, Katar'ın önümüzdeki 10 yılda spor elçisi olmak adına yıllık 15 milyon sterlinden toplam 150 milyon sterlinlik bir anlaşma imzaladı. Beckham'ın önümüzdeki ay da Katar Dünya Kupası'nın yüzü olarak açıklanması bekleniyor.

Beckham, bu ayın başlarında stadyumları gezmek ve turnuva öncesinde görevli kişilerle tanışmak adına Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. İmza aşaması öncesinde ise David Beckham'ın eşi Victoria ile görüşerek karar aldığı belirtiliyor.

PSG döneminden yakın ilişkileri var

The Sun'ın bir kaynaktan aldığı bilgilerde, "David, Katar'ın belli konulardaki taahhüdünün ve Arap coğrafyasında yapılacak ilk Dünya Kupası'nın önemli değişimler yaratabileceğine inanıyor. Futbolun farklılıklar arasında köprü kurma gücüne inanıyor" ifadeleri yer aldı.

Beckham'ın PSG'de oynadığı dönemden Katarlılar ile bağı olduğunu belirten bu kaynak, "David ile yaptığımız anlaşma kapsamında daha fazla batılının Katar'ın güzel plajlarını, uçsuz bucaksız kum tepelerini ve inanılmaz gökdelenlerini görmek adına teşvik edileceğini umuyoruz" dedi.