A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Hafta sonununu anıtsal klasik Milan - Sanremo'yla geride bıraktıktan sonra World Tour takviminde sıra geldi Katalonya Bisiklet Turu'na.

Bu yıl 99'uncusu düzenlenecek efsane yarışa 25 takımdan 175 sporcu katılacak. Bisikletçiler, Caella'dan başlayacakları tam 7 günlük serüvende, İspanya'nın Katolonya bölgesinde 1178 km yol kat ettikten sonra, dünyaca ünlü Barselona şehrinde bitiş çizgisine ulaşacaklar.

Start listesi

Öne çıkan isimler

Pro Cycling Stats sitesinin verilerine göre; yarışa katılacak sporcular arasında turu galibiyetle tamamlama olasılığı en yüksek 10 sporcunun isimleri şu şekilde:

1- QUINTANA Nairo

2- BERNAL Egan

3- FROOME Chris

4- KRUIJSWIJK Steven

5- LÓPEZ Miguel Ángel

6- PINOT Thibaut

7- VALVERDE Alejandro

8- BARDET Romain

9- YATES Simon

10- YATES Adam

En çok kazanan Mariano Cañardo

Gelecek yıl "Dalya" demeye hazırlanan bu büyük yarışın tarihine damga vuran isim, Katalonya topraklarında doğup büyümüş biri. 1906 Barcelona doğumlu Mariano Cañardo, 1926-1940 yılları arasındaki kariyeri boyunca tam 15 Katolonya Turu etap galibiyeti ve 7 Katalonya Turu şampiyonluğu elde etmeyi başardı. Onun bu başarısına en yakın kişi ise, bugün Movistar takımıyla birlikte yarışta yer alacak Alejandro Valverde. 38 yaşındaki İspanyol bisikletçi, Katalonya Turu'nda 3 kez mutlu sona ulaştı.

Katalonya Turu'nu en çok kazanan 5 isim:

1- CAÑARDO Mariano: 7

2- VALVERDE Alejandro: 3

3- INDURAIN Miguel: 3

4- MUCIO Miguel: 2

5- LEJARRETA Marino: 2

İlk etap: Calella - Calella

Katalonya Turu'nda bu yıl 8. kez yer alacak Calella-Calella etabında, sporcuları 163,7 km'lik inişli çıkışlı bir parkur bekliyor. Etapta iki adet 3. kategori, iki adet de 1. kategori tırmanış primi bulunuyor. Yarış Türkiye saatiyle 14:55'te başlayacak.