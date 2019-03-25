A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr
Hafta sonununu anıtsal klasik Milan - Sanremo'yla geride bıraktıktan sonra World Tour takviminde sıra geldi Katalonya Bisiklet Turu'na.
Bu yıl 99'uncusu düzenlenecek efsane yarışa 25 takımdan 175 sporcu katılacak. Bisikletçiler, Caella'dan başlayacakları tam 7 günlük serüvende, İspanya'nın Katolonya bölgesinde 1178 km yol kat ettikten sonra, dünyaca ünlü Barselona şehrinde bitiş çizgisine ulaşacaklar.
Start listesi
Öne çıkan isimler
Pro Cycling Stats sitesinin verilerine göre; yarışa katılacak sporcular arasında turu galibiyetle tamamlama olasılığı en yüksek 10 sporcunun isimleri şu şekilde:
1- QUINTANA Nairo
2- BERNAL Egan
3- FROOME Chris
4- KRUIJSWIJK Steven
5- LÓPEZ Miguel Ángel
6- PINOT Thibaut
7- VALVERDE Alejandro
8- BARDET Romain
9- YATES Simon
10- YATES Adam
En çok kazanan Mariano Cañardo
Gelecek yıl "Dalya" demeye hazırlanan bu büyük yarışın tarihine damga vuran isim, Katalonya topraklarında doğup büyümüş biri. 1906 Barcelona doğumlu Mariano Cañardo, 1926-1940 yılları arasındaki kariyeri boyunca tam 15 Katolonya Turu etap galibiyeti ve 7 Katalonya Turu şampiyonluğu elde etmeyi başardı. Onun bu başarısına en yakın kişi ise, bugün Movistar takımıyla birlikte yarışta yer alacak Alejandro Valverde. 38 yaşındaki İspanyol bisikletçi, Katalonya Turu'nda 3 kez mutlu sona ulaştı.
Katalonya Turu'nu en çok kazanan 5 isim:
1- CAÑARDO Mariano: 7
2- VALVERDE Alejandro: 3
3- INDURAIN Miguel: 3
4- MUCIO Miguel: 2
5- LEJARRETA Marino: 2
İlk etap: Calella - Calella
Katalonya Turu'nda bu yıl 8. kez yer alacak Calella-Calella etabında, sporcuları 163,7 km'lik inişli çıkışlı bir parkur bekliyor. Etapta iki adet 3. kategori, iki adet de 1. kategori tırmanış primi bulunuyor. Yarış Türkiye saatiyle 14:55'te başlayacak.