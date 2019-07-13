Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için ön eleme maçı yapacak Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası’nda yarı final oynadığı 2017-2018 sezonunda kadrosunda yer alan Yana Uskova, Andrea Seric ve Zana Maric ile yeniden anlaşmaya vardı.

Sağ kanatta oynayan 34 yaşındaki Yana Uskova, Kastamonu Belediyespor’un EHF’de yarı final oynadığı sezon Avrupa maçlarında 46 kez fileleri havalandırarak başarıda pay sahibi olmuştu.

Andrea Seric ve Zana Maric ise güçlü fiziği ve başarılı performansıyla taraftarın beğenisini toplamıştı.

Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupaları olmak üzere üç kulvarda mücadele edecek Kastamonu Belediyespor’un önümüzdeki günlerde kadrosuna yeni sporcular katacağı belirtildi.