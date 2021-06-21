Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi aday listesinde

Kastamonu Belediyespor’dan yapılan yazılı açıklamada, Hentbol Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek takımlardan 10’unun kesinlik kazanırken, 10’unun ise aday listeye alındığı kaydedildi.

Bu sezon Hentbol Kadınlar Süper Ligi’ni şampiyon tamamlayan ve Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası’nı da müzesine götüren Kastamonu Belediyespor’un aday listeye alınmasının sevindirici olduğu belirtilen açıklamada, "10 takımın yer aldığı aday listeden 6’sı Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek. Kesin liste 25 Haziran Cuma günü yapılacak toplantının ardından belli olacak. Sonuçlar 28 Haziran Pazartesi günü açıklanacak. Avrupa Hentbol Federasyonu takımların maçlarını oynanacağı yer, televizyon yayınları, seyircileri, daha önce Avrupa Hentbol Federasyonu turnuvalarında alınan sonuçları, ürün yönetimi ve dijitale yönelik çalışmalarını değerlendirerek Şampiyonlar Ligi’ne takımları dahil edecek." ifadelerine yer verildi.