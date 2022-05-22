Kadınlar Süper Ligi 21. hafta karşılaşmaları bugün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Kastamonu'da oynanan maçta Yenimahalle Belediyesi’ni 29-28 yenen Kastamonu Belediyesi, dördüncü kez lig şampiyonu oldu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen törende 2021-2022 Kadınlar Süper Ligi Şampiyonu Kastamonu Belediyesi’ne kupa ve madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç takdim etti.

Maç sonuçları şöyle:

KADINLAR SÜPER LİGİ 21.HAFTA MÜSABAKALARI

TARİH SAAT EV SAHİBİ SKOR MİSAFİR SALONU

21 Mayıs 2022

Cumartesi 14.00 TEKİRDAĞ SPOR KULÜBÜ 80-10 ANTALYA ANADOLU SPOR KULÜBÜ MARMARA EREĞLİSİ

21 Mayıs 2022

Cumartesi 15.00 ÜSKÜDAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 27-31 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ G.S.K ÇAMLICA

21 Mayıs 2022

Cumartesi 16.00 GÖRELE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 27-27 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ G.S.K GÖRELE 13 ŞUBAT

21 Mayıs 2022

Cumartesi 17.00 EGO SPOR KULÜBÜ 19-34 KONYAALTI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ THF

21 Mayıs 2022

Cumartesi 18.00 KASTAMONU BELEDİYESİ G.SK. 29-28 YENİMAHALLE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ MERKEZ S.S.