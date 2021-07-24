Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, forvet hattına Cezayirli genç yetenek Mohamed El Amine Amoura'yı eklemek istiyor. Amoura'nın transferi için Kasımpaşa'nın resmi teklifini ES Setif'e ilettiği aktarıldı.

RMC Sport'tan Joris Crolbois'ya göre Metz, Amoura'yı kadrosuna katmak isterken bu transferdeki en güçlü rakibi olarak Kasımpaşa aktarılıyor. Fransız gazeteci, 21 yaşındaki golcünün transferi adına Kasımpaşa'nın 700 bin Euro bonservis önerdiğini belirtirken transferin 1 milyon Euro düzeyinde bir teklifle biltebileceği ifade edilmekte.

Cezayir Ligi'ndeki ilk sezonunda 31 maça çıkan genç golcü Amoura; 16 gol, 5 asistlik skor katkısı sağlamıştı.