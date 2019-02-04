Kasımpaşa’da Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası’nda 7 Şubat Perşembe günü Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarına başladı.

04 Şubat 2019, Pazartesi 17:18
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Kasımpaşa’da Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası’nda 7 Şubat Perşembe günü Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz’daki tesislerde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın yaklaşık 2 saate sürdüğü bildirildi.

İdmana tedavisine devam edilen Tunuslu savunma oyuncusu Syam Ben Youssef’in katılmadığı kaydedildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Akhisarspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.

AA

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