Kasımpaşa’da Sivasspor maçının hazırlıkları sürüyor

Kasımpaşa, Süper Lig’in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri’ndeki antrenman teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas ve 5’e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti. İdmanın son bölümünde pas ve şut çalışmaları yapıldı. Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi’nden gelen öğrenciler tesisleri gezerek lacivert-beyazlı futbolcularla tanıştı. Futbolcular, hediyeler verdiği öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Sivas’a gidecek.