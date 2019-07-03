Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri’nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın kuvvet çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Pas organizasyonlarıyla süren idmanın, pozisyon çalışmalarıyla tamamlandığı kaydedildi.

2019 Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Mısırlı futbolcu Trezeguet’nin yanı sıra izinli olan Veysel Sarı, Ramazan Köse, Özgür Çek ve Fode Koita’nın antrenmanda yer almadığı aktarıldı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.