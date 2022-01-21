Kasımpaşa'nın genç futbolcusu Eren Elmalı, tüm dikkatleri üzerinde topladı. Sezon boyunca gösterdiği başarılı performans ile mavi beyazlı takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi olan 21 yaşındaki sol bek oyuncusu özellikle son haftalarda gösterdiği başarılı performansla milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz'un da dikkatini çekti. Alman teknik adam, Umut Meraş ve Caner Erkin'in düşük performansı nedeniyle çıkışta olan genç ismi milli takıma davet etmeyi planlıyor.

Galatasaray maçında göz doldurdu

Özellikle Kasımpaşa'nın son oynadığı Galatasaray karşılaşmasında galibiyete büyük katkı yapan isimlerden birisi olan Eren Elmalı, teknik ekip ve yönetimden de büyük alkış topladı. Stefan Kuntz'un 21 yaşındaki futbolcuyu bu performansını sürekli hale getirmesi durumunda Rıdvan Yılmaz ile birlikte milli takıma davet edeceği ifade ediliyor.

Trabzonspor istemişti

Eren Elmalı'nın yükselen performansı Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı'nın gözünden de kaçmadı. Avcı, yönetime sol bek transferi için Kasımpaşa'nın genç futbolcusunun ismini vermiş, yapılan transfer görüşmelerinde iki yönetim anlaşma sağlayamayınca bordo mavili yönetim bu transferden vazgeçerek Tymoteusz Puchacz'ı kadrosuna katmıştı.

Kartalspor altyapısında yetişen Eren, Ağustos 2018'de Kasımpaşa'ya transfer olmuştu. İstanbul ekibi genç futbolcuyu 2019-2020 sezonunda A takıma çıkardı. Eren Elmalı o sezonu Silivrispor'da kiralık olarak geçirdi. Bu sezon Kasımpaşa ile birlikte sezona başlayan genç futbolcu Türkiye Kupası da dahil olmak üzere toplamda 22 maçta görev alırken 2 de asist yaptı.

Türkiye U21 takımında da forma giyen 21 yaşındaki sol bek 4 karşılaşmada 1 asistlik performansla oynadı.



