Kasımpaşa’da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’in 15. haftasında Çaykur Rizespor ile 14 Aralık Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü. Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri’nde teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Çeşitli pas ve top kapma çalışmalarının ardından kanat organizasyonları ile antrenman sona erdi. Kasımpaşa, yarın sabah yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak Rize’ye gidecek.