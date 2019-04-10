Kasımpaşa’da Antalyaspor mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Antalyaspor’a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

10 Nisan 2019, Çarşamba 17:43
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Kasımpaşa’da Antalyaspor mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Antalyaspor’a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Daha sonra sahaya geçen oyuncuların ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptığı aktarıldı.

İdmana, sakatlığı devam eden Uğurcan Yazğılı ile hasta olan Trezeguet ve Eray Birniçan’ın katılmadığı, Veysel Sarı’nın ise takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştığı kaydedildi.

AA

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