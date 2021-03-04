Kasımpaşa - Trabzonspor canlı

Trabzonspor, Süper Lig’in 28. haftasında Kasımpaşa’ya konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye kaybeden ve 7 maçlık serisi sona eren Trabzonspor, bu yenilginin yaralarını sarmak için gözüne Kasımpaşa'yı kestirdi. Nwakaeme, en çok gol attığı takım olan Kasımpaşa'ya karşı yine takımının en önemli kozu olacak. Son 6 maçında bir galibiyet alabilen Kasımpaşa ise evinde 3 puana uzanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Yaptığı karşılaşmaların 14’ünü kazanan, 6’sında berabere kalan ve 6’sını kaybeden bordo-mavililer, hanesine 48 puan yazdırdı. Trabzonspor, 28. haftaya 4. sırada girdi. 26 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 29 puanla 14. sırada yer aldı.

Kasımpaşa, ligin ilk yarısında Trabzon’da oynanan maçı 4-3 kazanmıştı. Bu müsabakanın ardından Trabzonspor’da teknik direktör Eddie Newton ile yollar ayrılmıştı.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR CANLI

Maç başladı.

4. dakikada sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın ortasında Varga, ceza sahası içinde topa dokunamadı.

5. dakikada devam eden Kasımpaşa atağında Hajradinovic, ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunu yaparken Uğurcan çıkardı. Dönen topta altı pastan vuruşunu yapan Varga ise topu auta gönderdi.

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Kasımpaşa - Trabzonspor ilk 11'ler

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Drinkwater, Sadiku, Yusuf, Hajradinovic, Varga

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat, A. Parmak, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Yedekler: Erce, Hüseyin, Hosseini, Atakan, Faruk Can, Baker, Flavio, Yunus, Yusuf, Afobe

Süper Lig'in 28'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çaldı. Bitigen'in yardımcılılklarını ise Kerem Ersoy ve Mustafa Savranlar üstlendi.

Fuat Çapa'dan 2 değişiklik

Ev sahibi ekibin teknik direktörü Fuat Çapa, ligin 27'nci haftasında deplasmanda 1-0 kaybedilen Göztepe maçının 11'inde 2 değişiklik yaparak Trabzonspor maçına çıktı. Tecrübeli teknik adam kırmızı kart cezalısı Luckassen'in yerine Tosic, sarı kart cezalısı Aytaç Kara'nın yerine ise Drinkwater'ı görevlendirdi.

Kasımpaşa'nın Trabzonspor karşısındaki 11'i şöyle: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Brecka, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Drinkwater, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Varga.

Drinkwater ilk kez 11'de

Lacivert-beyazlıların devre arası transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kadrosuna kattığı Danny Drinkwater, Süper Lig'de ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Kasımpaşa'ya transfer olmasının ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Drinkwater, geçtiğimiz hafta Göztepe ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu. Drinkwater, Trabzonspor maçında ise yeni takımıyla ilk kez 11'de görev aldı.

Abdullah Avcı tek değişiklik yaptı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise iç sahada Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olunan karşılaşmanın 11'inde tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam orta sahada Flavio'nun yerine Abdulkadir Parmak'a forma verdi.

Bordo-mavililerin Kasımpaşa karşısındaki 11'i şu şekilde: Uğurcan Çakır - Serkan Asan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Berat Özdemir, Ekuban, Bakasetas, Nwakaame, Djaniny.

Tolunay Kaftas tribünde

Bu arada, Kasımpaşa'nın Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmayı TFF Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas da tribünden takip etti.

İstanbul’da rövanş zamanı

Sezonun ilk yarısında Trabzon’da oynanan ve tam 7 gol atılan maçı Kasımpaşa 4-3’lük skorla kazanmıştı. Bordo-Mavililer, 3-1 öne geçmesine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılırken, o karşılaşma Eddie Newton’un son maçı olmuştu. Karadeniz ekibi, bugün İstanbul’da rövanşı almak istiyor. Abdullah Avcı yönetiminde hesap kapatarak ilerleyen Fırtına, sadece Fenerbahçe’ye ligin her iki maçında da kaybetmişti.

En büyük koz Anthony Nwakaeme

Ligde en son 24. haftadaki Yeni Malatya karşılaşmasında gol atan Anthony Nwakaeme, bugünkü Kasımpaşa deplasmanında teknik direktör Abdullah Avcı’nın en önemli hücum silahı... Gaziantep ve Fenerbahçe mücadelelerini boş geçen Nwakaeme, Kasımpaşa maçlarını ise ayrı seviyor. Öyle ki Nijeryalı yıldızın en çok gol attığı takım Kasımpaşa. İstanbul ekibine karşı çıktığı 4 lig mücadelesinde tam 6 kez rakip ağları sarsan Nwakaeme’nin ayrıca 2 asisti bulunuyor.

Söz konusu 4 maçta tam 8 kez skora etki eden 31 yaşındaki sol kanat, müthiş serisini devam ettirmek istiyor. Abdullah Avcı’nın saha içi liderlik görevini verdiği Nwakaeme, hücum bölgesinde Bordo-Mavililer’in kilit ismi olacak.

Vitor Hugo maskeyle sahada

Bordo-Mavili ekibin savunmadaki kilit ismi Vitor Hugo’dan büyük fedakârlık... Fenerbahçe mücadelesinde burnu kırılan Brezilyalı stoper, özel bir maskeyle sahadaki yerini alacak. Kritik periyotta takımını yalnız bırakmak istemeyen ve çok rahat etmemesine rağmen maskeyle oynayabileceğini belirten tecrübeli oyuncu ilk 11’de olacak. Te knik direktör Abdullah Avcı’nın vazgeçilmezi haline gelen Edgar-Hugo ikilisinin, Trabzonspor’un yakaladığı savunma başarısındaki payı çok büyük.

Avcı, zorunlu olmadığı takdirde stoper tandemini hiç bozmuyor. Vitor Hugo, defanstaki performansının yanı sıra hücumdaki katkısıyla da dikkat çekiyor. Ligde 2 kez gol atan 29 yaşındaki savunmacı, bu gollerle Trabzonspor’a çok önemli 6 puan kazandırdı. Hatayspor ve Beşiktaş deplasmanlarında fileleri havalandıran Hugo, Fırtına’yı galibiyete taşımıştı.

Alanyaspor öncesi sarı alarm!

Bugünkü maçı kazanmak kadar ceza sınırındaki isimleri de kaybetmemek çok önemli. Çünkü bir sonraki rakip, ligin dişli ekibi Alanyaspor. Trabzonspor’da Edgar, Vitor Hugo ve Abdulkadir Parmak ceza sınırında bulunuyor. 3 oyuncu eğer kart görürse, pazartesi günkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Bordo-Mavililer sonrasında ise sırasıyla Erzurumspor, Ankaragücü ve Sivasspor’la karşılaşacak.

Teknik heyet, Kasımpaşa mücadelesi öncesi özellikle ceza sınırındaki oyunculardan dikkatli olmalarını ve hakemle gereksiz diyaloğa girmemelerini istedi. Karadeniz ekibinin savunmadaki kilit isimleri Hugo ve Edgar, haftalardır maçlara sarı kart sınırında çıkıyor. Bu ikilinin kulübedeki alternatifleri ise Hosseini ve Hüseyin Türkmen...

Trabzonspor ile Kasımpaşa 24. randevuda

Trabzonspor ile Kasımpaşa, İstanbul’da yapacakları müsabakayla 24. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 23 maçın 10’unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig’de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 43 kez havalandırırken, Kasımpaşa 32 golle karşılık verdi.

İstanbul’daki maçlarda eşitlik

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 11 maçın 3’ünü kazandı. Kasımpaşa da 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta taraflar eşitliği bozamadı. İstanbul’da oynanan son 2 karşılaşma beraberlikle sona erdi. Ligin ilk yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa, 4-3 kazanmıştı.