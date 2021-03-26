Kasımpaşa Şenol Can ile anlaştı

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa’da teknik direktörlük görevi için Şenol Can ile anlaşmaya varıldığı bildirildi. Lacivert-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz Şenol Can ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz” denildi. Süper Lig’de 31. haftayı 15. sırada kapatan Kasımpaşa’da teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrılmıştı. Fatih Karagümrük’ü geçen sezon Süper Lig’e çıkaran Şenol Can’ın ise Kırmızı-Siyahlı ekipteki görevi 15 Mart’ta sona ermişti.

‘Büyük başarılar için...’

Kasımpaşa’da büyük başarılar yaşamak istediğini vurgulayan Şenol Can, “Süper Lig’in en iyi yönetilen kulüplerinden biri olan Kasımpaşa’yı en iyi yerlere taşımak adına elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.