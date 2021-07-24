Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon Denizlispor 'da forma giyen Sakıb Aytaç'ı iki yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Geçtiğimiz sezon Denizlispor’da forma giyen Sakıb Aytaç, sağlık sponsorumuz Florya Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

Sakıb Aytaç, geçen sezon Süper Lig’de forma giydiği 17 maçta 1 gol kaydetmişti.