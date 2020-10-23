Kasımpaşa, Süper Lig’in 6. hafta açılış maçında Göztepe’yi konuk edecek. Bu sezon sahasında oynadığı iki maçıda kazanan Kasımpaşa Göztepe'yi de eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. İlk mağlubiyetini geçen hafta Fenerbahçe karşısında alan Göztepe ise tekrar kazanarak yeni bir seri yakalamak istiyor.

Kasımpaşa - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakada, hakem Burak Şeker düdük çalacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kasımpaşa - Göztepe muhtemel 11'ler...

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Jeanvier, Tarkan, Haddadi, Tirpan, Yusuf, Aytaç, Hajradinovic, Alan, Koita

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Mihojevic, Berkan, Soner, Nwobodo, Guilherme, Tripic, Halil, Ideye

İstabul ekibi, bu sezon evinde oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılırken, deplasmandaki 3 maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Sıralamada 7 puan ve averajla 8. durumda bulunan Kasımpaşa’nın yarın karşılaşacağı Göztepe ise 6 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.



