Kasımpaşa Gökhan Töre’nin peşinde

Ligin flaş takımı olan Kasımpaşa'da transfer çalışmaları sürüyor. Sinan Gümüş'ü isteyen Paşa, Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Gökhan Töre için de hareke geçti.

08 Ocak 2019, Salı 06:33
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Kasımpaşa Gökhan Töre’nin peşinde

Süper Lig’de zirve yarışında bulunan Kasımpaşa, ikinci yarıda da şampiyonluk mücadelesinde yer almak amacında. İstanbul ekibi bu doğrultuda transfer çalışmalarını yürütüyor, önemli isimler üzerinde duruyor.

Galatasaray’dan Sinan Gümüş’ü listesinde bulunduran Lacivert- Beyazlılar, Beşiktaşlı Gökhan Töre’nin de peşinde. Teknik direktör Mustafa Denizli, Töre’yi alıp yeniden vitrine çıkartmak amacında. Bu doğrultuda Beşiktaş cephesiyle görüşmelere başlayacak olan Kasımpaşa Yönetimi, Gökhan için kolaylık isteyecek.

M.Ali Sabuncu

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