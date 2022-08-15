Sami Uğurlu göreve geldikten sonra büyük çıkış yakalayan ve geçtiğimiz sezonu 53 puanla 11. sırada tamamlayan Kasımpaşa, 2022-23'e ise 4-0'lık Başakşehir yenilgisiyle başladı. Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat, yaklaşık 5 milyon euro karşılığında Trabzonspor 'a satıldı. Rayane Aabid (Hatayspor), Kevin Varga (Hatayspor) ve Harun Tekin (Eyüpspor) takımdan ayrıldı. Awer Mabil, Umut Bozok ve Jackson Muleka'nın kiralık sözleşmeleri bitti; hatta Beşiktaş , Muleka'yı bonservisiyle birlikte aldı. Hücuma Stephane Bahoken, Yunus Mallı ve Bersant Celina (kiralık) takviyeleri yapıldı. Savunmaya Sadık Çiftpınar, Daniel Graovac ve Raoul Petretta eklendi. Orta alana Aytaç Kara ve Turgay Gemicibaşı (kiralık) geldi. Mamadou Fall (sağ kanat - 3G 2A), Haris Hajradinovic (on numara - 2G 7A) ve Mortadha Ben Ouanes (sol açık - 3G 6A) geçen sezondan devam eden isimler...

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko engelini aşan Fenerbahçe , adını elemelerin play-off turunu yazdırırken; Süper Lig'de yeni sezonun açılışını 3-3'lük Ümraniyespor maçıyla yapmıştı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Mergim Berisha ve Nazım Sangare ile; bireysel çalışmalarını sürdüren Joao Pedro ve henüz hazır olmayan İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek. Mert Hakan Yandaş ve Ezgjan Alioski'nin ise maç kadrosunda olması bekleniyor. Kasımpaşa maçı öncesi TD Jorge Jesus'un stoper tercihleri en çok merak edilen konuların başında geliyor... Gustavo Henrique'nin Ümraniyespor karşısındaki kötü performansı sonrası, Slovacko rövanşında Mauricio Lemos'u ilk 11'de görmüştük. "Luan Peres & Attila Szalai" en olası senaryo gibi duruyor. Bu senaryo gerçekleşirse sol bekte Ferdi Kadıoğlu, sağ bekte Bright Osayi-Samuel izleriz. Jesus, Lincloln Henrique'yi de bu kez Willian Arao'nun yanında değil hücuma daha yakın kullanacaktır. Diego Rossi yedeğe çekilebilir; bu durumda orta alanda Miha Zajc veya Miguel Crespo'yu Arao ile birlikte görebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 5 resmi maçın (4 lig - 1 kupa) tamamını Fenerbahçe kazandı!

- Fenerbahçe, İstanbul takımlarına konuk olduğu son 10 lig maçının sadece 1'ini kaybetti. (5 galibiyet - 4 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %60'lık kesim sarı-lacivertli ekibin Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndan 3 puanla döneceğini düşünüyor... %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.