Kasımpaşa - Erzurumspor maç sonucu: 2-1

Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti ve galibiyet serisini iki maça çıkardı. Erzurumspor ise aldığı bu mağlubiyetle kümede kalma şansını iyice zora soktu.

Maçtan dakikalar:

9. dakikada sağ kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında Popov ortasını yaptı. Kale önünde iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

19. dakikada sol kanatta Eduok'un pasında son çizgiye inen Obertan, ön direkteki Rashad Muhammed'e çevirdi topu. Onun vuruşunda son anda araya giren Josue Sa tehlikeyi önledi.

29.dakikada Sadiku'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Koita, şık hareketlerle ceza sahasına sokuldu ve hafif sol çaprazdan sol ayağıyla yerden yaptığı sert vuruşla fileleri havalandırdı.

32. dakikada Trezeguet'nin pasında ceza sahası dışında topu alan Koita, yay üzerindeki Tarkan'a aktardı pasını. Onun bekletmeden yaptığı sert vuruşta top yandan dışarı gitti.

İlk yarı sona erdi.

55. dakikada Tarkan'ı pasında ceza sahası içinde topla buluşan Koita, yerden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ancak öncesinde kalkan ofsayt bayrağı var.

61. dakikada sol kanatta topla buluşan Samuel Eduok, iki rakibinden sıyrılıp sol çaprazda yerden uzak köşeye doğru yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

69. dakikada sağ kanattan hareketlenen Popov, son çizgiye inip kale önüne doğru çevirdi topu. Tarkan'ın müsait durumda yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

74. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Taylan'ın sert vuruşunda kaleci Ramazan'dan dönen top Eduok'un önünde kaldı. Onun dar açıdan yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

76. dakikada ani gelişen Kasımpaşa atağında sağdan ceza sahasına sokulan Trezeguet, arka direğe koşu yapan Koita'ya aktardı pasını. Onun kayarak yaptığı vuruşta top ağlara gitti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kasımpaşa, mücadelen 2-1 galip ayrılarak 3 puana ulaşan ekip oldu.

11'ler:

Kasımpaşa: Ramazan, Ben Youssef, Josue Sa, Veigneau, Popov, Pavelka, Sadiku, Tarkan, Hajradinovic, Trezeguet, Koita

BB Erzurumspor: Sehic, Tolga, Pier, Lokman, Leo, Scuk, Kone, Eduok, Taylan, Obertan, Rashad Muhammed

Kasımpaşa - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Zorbay Küçük'ün yöneteceği mücadele saat 13.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.