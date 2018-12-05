Kasımpaşa’ya geçen sezonun devre arasında bedelsiz olarak gelen ve 2017-2018’i 17 maçta 12 gol 3 asistlik performansla tamamlayan Diagne, çıtayı yeni dönemde daha da yükseltti. Geride kalan 14 haftada 16 gole ulaşan ve Paşa’nın zirve yolculuğunda önemli rol oynayan Senegalli, haliyle tüm dikkatleri de üzerine çekmeyi başardı. Devre arası transfer dönemi yaklaşırken İstanbul ekibinin kapısını Katarlılar’ın çaldığı ortaya çıktı... Telaffuz edilen rakam ise tam 12 milyon Euro (74 milyon TL). Ancak Kasımpaşa’nın sahibi Turgay Ciner’in 4 yıl daha sözleşmesi olan yıldızını satmak gibi bir niyetinin olmadığı ortaya çıktı. Ciner’in aklındaki rakam tam 20 milyon Euro, yani 123 milyon TL! 27 yaşındaki futbolcunun bu formunu koruması halinde istenen rakamlara da çıkılabileceği gelen haberler arasında.

28 milyon kazandırdı

Yılda 1.2 milyon Euro (7.4 milyon TL) kazanan Diagne’nin her golü para! Geçen sezon 20 puana direkt etki eden başarılı oyuncunun bu sezonla beraber Kasımpaşa’nın kasasına yaptığı katkı tam tamına 28.55 milyon TL. Bu anlamda da fark yaratan golcünün öncelikli hedefi sezonu Kasımpaşa ile iyi bir noktada bitirmek ve krallık tacını takarak her anlamda elini daha da güçlendirmek.

Ömer Necati Albayrak / FANATİK ÖZEL

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