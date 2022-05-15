Kasımpaşa - Antalyaspor (CANLI)

Sezonun ikinci yarısında sergiledikleri futbolla beğeni kazanan Kasımpaşa ile Antalyaspor, Süper Lig 'in 37. haftasında 3 puan için kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi, ligde 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet ile topladığı 50 puanla 10. sırada yer alırken Antalya temsilcisi 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile aldığı 55 puanla 8. sırada bulunuyor. Son 9 haftada 7 galibiyet 2 mağlubiyet alan İstanbul temsilcisi, uzun süredir kaybetmeyen rakibini devirip çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. 14 maçtır kaybetmeyen ve bu serisiyle serisiyle 55 yıllık kulüp rekorunu kıran Akdeniz ekibi ise İstanbul temsilcisine karşı puan ya da puanlar alarak yenilmezlik serisini korumayı hedefliyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL | 19' Antalyaspor, deplasmanda Fredy'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Haji Wright topla birlikte ceza sahasına girdi, rakibini çalımladıktan sonra kale önündeki Fredy'ye pasını gönderdi. Angola'lı futbolcuya sadece topu boş kaleye göndermek kaldı.

Kasımpaşa - Antalyaspor maçı 11'leri:

Kasımpaşa: Erdem, Bruma, Brecka, Feyzi, Hadergjonaj, Aabid, Eysseric, Muleka, Fall, Umut

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Bahadır, Doğukan, Haji, Güray, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Bünyamin

Kasımpaşa - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa - Antalyaspor maçını Mert Güzenge yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN MAX 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.



