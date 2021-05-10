Süper Lig'in 41. haftasında küme hattından kurtulma mücadelesi veren MKE Ankaragücü ile son iki maçını kazanarak nefes alan Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Hikmet Karaman'ın öğrencileri Kasımpaşa'yı deplasmanda yenerek alt sıralardan kurtulmak istiyor. Son iki maçını kazanan Kasımpaşa ise yakaladığı seriyi sürdürme peşinde.

Kasımpaşa - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ev sahibi Kasımpaşa, topladığı 43 puanla 15. sırada yer alıyor. Başkent ekibi ise 38 puanla, küme hattında ve 18. sırada bulunuyor.

Kasımpaşa'da 5 eksik!

İstanbul temsilcisinde Derrick Luckassen ile Kevin Varga cezası sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlılarda Armin Hodzic, Fode Koita ve Dusko Tosic'in sakatlıkları bulunuyor.

Oussama Haddadi, Ramazan Köse, Tomas Brecka, Dusko Tosic, Derrick Luckassen ve Isaac Thelin kart görmeleri durumunda son hafta oynanacak Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Ankaragücü'nde 2 eksik!

Ankaragücü'nde Torgeir Börven ve Korcan Çelikay'ın sakatlığı bulunuyor. Başkent ekibinde Assane Dioussé, Idriz Voca, Alper Potuk, Ante Kulusic, İbrahim Akdağ, Stelios Kitsiou ve Tiago Pinto sarı kart ceza sınırında bulunuyor.