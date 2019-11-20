Birçok kişide çeşitli nedenlerden ötürü kas ağrısı şikayetleri olabilmektedir. Bu ağrılar hissedildiği yoğunlukları itibariyle farklılık gösterebilir. Bazıları sürekli iken bazıları dönem dönem ortaya çıkıyor. Kas ağrısı nedenleri iyice gözlemlenmeli ve bu nedenlere bağlı olarak uygun tedavi biçimleri benimsenmelidir. Ne yapılırsa yapılsın geçmeyen ağrılar söz konusu ise mutlaka bir doktora görünmeli ve profesyonel destek alınmalıdır.

Kas ağrısı nedenleri

1- Sporda aşırı yüklenme: Kas ağrılarının belli başlı ilk nedeni spor esnasında aşırı yüklenme ve bilinçsiz çalışmadır. Daha kısa sürede daha fit bir görünüme sahip olmak isteyen çoğu kendilerine verilen programların dışına çıkarak kaslarını aşırı zorlamaktadır.

2- Egzersiz hataları: Bazı kas ağrıları ise aşırı yüklenmeye bağlı olmaksızın, tamamen egzersiz hataları olarak adlandırılabilecek durumlarda ortaya çıkar. Örneğin spor salonuna gidip üst üste iki gün sadece bacak ya da sırt kası çalışmak böyle bir rahatsızlığı tetikleyebilir. Kas çalışmalarında en az birer gün ara verilmelidir. Aşırı yüklemeye maruz kalan kaslar, şiddetli ağrılara yol açabilir. Aynı zaman kas yırtılması tehlikesi de mevcuttur.

3- Yetersiz beslenme: Spor yapan kişiler büyük oranda protein ağırlıklı beslenmelidir. Spor esnasında kaybedilen proteinlerin yerine yenisi konulmalıdır. Aksi takdirde vücutta halsizlik ve yorgunluk gibi belirtilerin yanı sıra kas ağrıları da ortaya çıkabilir.

4- Yetersiz su alımı: Spor öncesinde ve sonrasında su alımına dikkat edilmelidir. Gün içerisinde de an az 3 litre su tüketmeye gayret gösterilmeli. Su, vücudun dengesini sağlayan yegane elementtir. Birçok faydası olduğu gibi kas ağrılarını dindirmede de etkilidir.

5- Stres ve kaygı: Sadece fiziksel değil psikolojik temelli ve ruhsal nedenler de kas ağrılarına doğrudan sebebiyet verebilir. Bunların başında stres faktörü yer alıyor. Psikosomatik adı verilen bu durumlar, psikolojik hasarların fiziksel olarak tekabül etmesine neden oluyor. Bu da başta kas ağrısı olmak üzere çeşitli kronik ağrıların ortaya çıkmasında birinci dereceden etkili oluyor.

6- Düzensiz uyku: Gece saat 23.00 ile 03.00 saatleri arasında mutlaka uykuda olunmalıdır. Bu saatler hem vücudun hem de beynin dinlenme saatleridir. Düzensiz uyku kadar yetersiz uyku da baş ve kas ağrılarına neden olmaktadır. Sadece yeterli beslenme ve doğru spor egzersizleri yapmak kas ağrılarını azaltmada yeterli görünmüyor.

Kas ağrılarına iyi gelen besinler ve içecekler

Birçok kişi tarafından kas ağrısı nasıl geçer sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Aşağıdaki besinler hem kas hem de eklem ağrılarına iyi gelmektedir.

1- Ananas: Magnezyum ve kalsiyum açısından zengin olan ananas, kemiklerin çok daha güçlü olmasını sağlıyor. Kemik yapıları çok daha kuvvetli olan kişilerde ise kas ağrısı şikayetleri en aza indirgeniyor. Bu nedenle meyve tercihleri arasında ilk sırayı ananas almalıdır. Spordan sonra ananas suyu içmek de beslenme uzmanları tarafından tavsiye edilmektedir.

2- Kuşburnu Çayı: Kireçlenmelerin önüne geçen kuşburnu çayı düzenli aralıklarla tüketildiği takdirde eklem ağrılarına da iyi geliyor. Özellikle gece yatmadan önce içildiği takdirde çok daha derin ve sağlıklı uyumak mümkün. Bu da uyku esnasında kasların dinlenmesini kolaylaştırıyor.

3- Bal: Polene alerjisi olmayan herkesin periyodik aralıklarla tüketmesi gereken bal her derde deva olmasıyla biliniyor. Çözüm getirdiği problemlerden bir diğeri ise kas ve eklem ağrılarıdır. Tercihe bağlı olarak ılık ya da sıcak süte karıştırılarak da içilebilir.

Zencefil, ıspanak ve narenciye de kas ağrısına iyi gelen diğer besinler arasında yer almaktadır.

Kas ağrısı için ilaçlar

Çeşitli krem ve merhemler kas ağrısına ilaç olarak sürülebilir. Özellikle ağrının şiddetli bir şekilde hissedildiği bölgelere günde iki defa hafifçe masaj yapılarak uygulanabilir.