Karting Şampiyonası’nın 3. ayak yarışları hafta sonu koşulacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, organizasyon 14-15 Ağustos tarihlerinde NG Kütahya Seramik ana sponsorluğunda TOSFED Körfez Karting Pisti’nde gerçekleştirilecek.

Şampiyonada, micro kategoride 6, mini kategoride 9, formula juniorda 9, formula seniorda 15 ve formula masterda da 2 olmak üzere 5 ayrı kategoride toplam 41 sporcu mücadele edecek. Tüm kategorilerde üçer yarış koşulacak.

Organizasyonda, 14 Ağustos Cumartesi günü yapılacak antrenman ve sıralama turlarının ardından saat 16.15’ten itibaren ilk yarışlar gerçekleştirilecek. 15 Ağustos Pazar günü ise ikinci ve üçüncü yarışların koşulmasının ardından, dereceye giren sporculara törenle ödülleri verilecek.