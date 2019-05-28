Ara transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’dan sezon sonuna kadar kiralanan Shinji Kagawa, Kara Kartal’da fazla forma şansı bulamaması sebebiyle kontratının sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı. Önceki gün ayrılığı Instagram hesabından yaptığı açıklamayla duyuran tecrübeli futbolcu, bu kararla kulübün Japonya projesini de zora sokmuştu. Son 2 yıldır Uzak Doğu pazarında yer almak için çalışma gerçekleştiren ve o bölgede sempati kazanmak için Kagawa’yı transfer eden Beşiktaş’ın, şok ayrılık sonrasında yeni bir Japon isme yöneldiği ortaya çıktı.

Hücumda çok yönlü bir isim

Siyah-Beyazlılar’ın, 4 sezondur İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’de forma giyen Shinji Okazaki’nin peşine düştüğü öğrenildi. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda biten ve boşa çıkan tecrübeli forvetin, kendisiyle ilgilenen takımların tekliflerini değerlendirmeye başladığı bildirildi. Beşiktaş Yönetimi’nin, hücum hattında sol kanat ve forvet arkasında da oynayabilen oyuncuyla yakın zaman içerisinde resmi temaslara başlaması bekleniyor.

Orhan Yıldırım