Kartal Özmızrak, milli takım kadrosundan çıkarıldı

2019 FIBA Dünya Kupası’na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın oyuncusu Kartal Özmızrak, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Kartal’ın yapılan kontrollerinden sonra Dünya Kupası’nda forma giyemeyeceğinin anlaşıldığı belirtilerek, "31 Ağustos -15 Eylül tarihlerinde Çin’in ev sahipliğinde organize edilecek FIBA 2019 Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Takımı’mızda, Kartal Özmızrak sakatlığı nedeniyle geniş kadrodan çıkartıldı." denildi.



