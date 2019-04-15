Karşıyaka'yı Play-Off heyecanı sardı

Karşıyaka, hem futbol, hem de basketbolda normal sezonun son 3 haftasına Play-Off umuduyla girdi.

15 Nisan 2019, Pazartesi 19:19
- A +
Karşıyaka'yı Play-Off heyecanı sardı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta altyapı patentli kadrosuyla alkışlanacak bir performans sergileyen Kaf-Kaf, Yeni Orduspor galibiyetiyle 31. haftayı 46 puanla 6'ncı sırada tamamladı. Yeşil-kırmızılı ekibin son 3 maç öncesi tek basamak üzerinde Play-Off hattındaki Altındağ Belediyespor'la arasında 2 puanlık fark var. Kaf-Kaf, haftaya Adıyaman 1954'ü de deplasmanda yenerek haftalardır kovaladığı ilk 5 takım arasına adını yazdırmayı hedefliyor. Karşıyaka'da genç kadroya zorlu yarışta moral dopingi yapmayı sürdüren futbol şube yönetimi, Ordu galibiyetinin 2'şer bin TL'lik primlerini de haftanın ilk iş gününde takıma yatırdı.

Basketbolda üst üste 3 yenilgiyle Play-Off şansını zora sokan Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece Basketbol galibiyetiyle kara bulutları dağıttı. Kaf-Kaf, bu galibiyetle son 3 maç öncesi 25 maçta 11 galibiyete ulaşıp Beşiktaş Sompo Japan'a yenilen Play-Off hattındaki Bahçeşehir Koleji'ni yakaladı. Güzel bir hafta sonu geçirdiklerini söyleyen Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Play-Off yolunda pes etmediğimizi gösterdik. Son düdüğe kadar mücadelemiz sürecek" dedi. Büyükkarcı, futbolda U19 takımının Bölgesel Gelişim Ligi Türkiye finallerinde finalist olduğunu, genç basketbolcularının forma giydiği özel bir kolej takımının Türkiye şampiyonluğunu kazandığını hatırlatıp altyapı atılımının meyvesini topladıklarını belirtti. 

DHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.