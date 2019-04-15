TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta altyapı patentli kadrosuyla alkışlanacak bir performans sergileyen Kaf-Kaf, Yeni Orduspor galibiyetiyle 31. haftayı 46 puanla 6'ncı sırada tamamladı. Yeşil-kırmızılı ekibin son 3 maç öncesi tek basamak üzerinde Play-Off hattındaki Altındağ Belediyespor'la arasında 2 puanlık fark var. Kaf-Kaf, haftaya Adıyaman 1954'ü de deplasmanda yenerek haftalardır kovaladığı ilk 5 takım arasına adını yazdırmayı hedefliyor. Karşıyaka'da genç kadroya zorlu yarışta moral dopingi yapmayı sürdüren futbol şube yönetimi, Ordu galibiyetinin 2'şer bin TL'lik primlerini de haftanın ilk iş gününde takıma yatırdı.

Basketbolda üst üste 3 yenilgiyle Play-Off şansını zora sokan Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece Basketbol galibiyetiyle kara bulutları dağıttı. Kaf-Kaf, bu galibiyetle son 3 maç öncesi 25 maçta 11 galibiyete ulaşıp Beşiktaş Sompo Japan'a yenilen Play-Off hattındaki Bahçeşehir Koleji'ni yakaladı. Güzel bir hafta sonu geçirdiklerini söyleyen Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Play-Off yolunda pes etmediğimizi gösterdik. Son düdüğe kadar mücadelemiz sürecek" dedi. Büyükkarcı, futbolda U19 takımının Bölgesel Gelişim Ligi Türkiye finallerinde finalist olduğunu, genç basketbolcularının forma giydiği özel bir kolej takımının Türkiye şampiyonluğunu kazandığını hatırlatıp altyapı atılımının meyvesini topladıklarını belirtti.

DHA