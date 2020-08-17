Başkan Turgay Büyükkarcı'yla telefonla yaptığı ilk görüşmede şartlarda anlaşma sağlanamaması üzerine yolların ayrıldığı açıklanan Tolungüç'le buzlar eridi. Yeşil-kırmızılılarda Başkan Büyükkarcı'nın daha önce pandemi döneminde uzun vadeli kontrat yapmak istediklerini açıkladığı Soner Tolungüç'ün imzayı atarak yeniden işbaşı yapması bekleniyor.

Futbolcu olarak da formasını giydiği Karşıyaka'da 2.5 yıllık ara sonrası ikinci kez teknik direktörlüğe getirilen Soner Tolungüç, düşme hattında devraldığı takımı Play-Off finaline taşımıştı. Kaf-Kaf, Turgutluspor'la Antalya'da oynadığı finali seri penaltı atışlarıyla kaybetmişti. Karşıyaka, Tolungüç'ün ayrılığı sonrası Cüneyt Biçer, Fatih Uygun, Erman Güraçar gibi alternatifleri değerlendirmesine rağmen teknik adam belirlemedi.

DHA