TFF 3. Lig'de bu sezon Play-Off oynama başarısı gösteren Karşıyaka'da sözleşmesi biten futbolcuların adı transferde farklı kulüplerle anılıyor. Takımın en büyük kozlarından Mustafa Aşan'a Spor Toto 1. Lig'den Giresunspor'un talip olduğu öğrenildi. Attığı 12 golle takımın en skorer ismi olup kendi kariyer rekorunu da kıran Hakan Kuş için ise yine 1. Lig'den Boluspor'un nabız yokladığı belirtildi. Başkan Vekili Gökhan Şensan'ın lig biter bitmez görüştüğü iki futbolcu da Karşıyaka'da kalmaya sıcak bakıyor.

Taraflar futbolcuların tatilinden sonra önümüzdeki günlerde resmi olarak masaya oturacak. Kaf-Kaf'ta Mustafa, Hakan, Arif, Onur ve Bartu dışında sözleşmesi biten futbolcu bulunmuyor.