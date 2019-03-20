Altyapıda 4 yaş grubunda zirve mücadelesi veren İzmir ekibi, U14 ve U19'da adını yıllar sonra Türkiye finallerine yazdırdı. Yeşil-kırmızılıların oluşturduğu U19 takımı, Spor Toto Bölgesel Gelişim U19 Ligi'nde 25 hafta sonucunda 54 puanla üçüncü sırayı elde ederek bitime 1 maç kala Türkiye finallerini garantiledi.

U14 takımı, İzmir Elit U14 Ligi'nde 30 puanla lider olarak finallere kaldı. U16 ve U15 takımı, son haftalar öncesi gruplarında şampiyonluk yarışı veriyor. Spor Toto Bölgesel Gelişim U16 Ligi 3'üncü Grup'ta son hafta öncesi liderin 1 puan gerisinde, 62 puanla ikinci durumda olan Kaf-Kaf, şampiyonluk kovalıyor. U15 takımı, yine Bölgesel Gelişim Ligi 3. Grup'ta son haftaya 49 puanla zirvedeki iki takımdan biri olarak girdi. İzmir temsilcisi, Türkiye finalleri yapılmayan bu iki yaş grubunda sezonu gruplarında şampiyon tamamlamaya çalışacak.

'A takıma bu sezon altyapıdan en az 6-7 oyuncu çıkaracağız'

Karşıyaka Futbol Altyapı Başkanı Tayfun Yungul, A takıma bu sezon altyapıdan en az 6-7 oyuncu çıkaracaklarını söyledi. Türkiye çapında yaptıkları taramalar sonucu oluşturdukları altyapı takımlarının henüz ilk yıldan büyük başarı kazandığını belirten Yungul, "Geçen yıldan itibaren altyapıya İzmir'in yanı sıra Sakarya, Eskişehir, Aydın gibi illerden 70'in üzerinde genç futbolcu kazandırdık. Süper Lig temsilcileri tarafından izlenen bir kulüp olduk. Kulüpte ilk kez 9 yaş, 10 yaş ve 11 yaş takımları oluşturduk. Şimdi 8 yaş takımı da kuruyoruz. Türkiye finallerinde de başarı hedefliyoruz. Finallerde aynı zamanda yeni oyuncuları da bünyemize alacağız. Altyapıya maddi-manevi büyük destek olarak İzmir'deki tüm maçlarımıza gelen Başkan Vekili Gökhan Şensan ve yöneticilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

DHA