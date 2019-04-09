Birçok kulübün borçları yüzünden tarihe gömüldüğü liglerde yalnız bu sezon Karabükspor, Manisaspor, Gaziantepspor gibi ekipler şimdiden küme düştü. Geçen sezon Süper Lig'den düştükten sonra tamamen altyapı oyuncuları kalan, sezon başında 3 puanı silinen Karabükspor, 1. Lig'de 28 maçta yalnız 2 beraberlik alıp kurtuluş umutlarını aylar önce yitirdi. Yıllarca Süper Lig'de yer alan Manisaspor, geçen yıl 12 puan silme cezası alıp 1. Lig'den düştü bu yıl da 15 puanı silinince altyapıdan kadrosuyla 2. Lig'e mendil salladı.

Borçları yüzünden tesislerinin elektriği, gazı, suyu kesip olan kulübün tüm tarihi şampiyonluk kupalarını, borçlu olduğu bir kasap haczederek satın aldı. Süper Lig'in gediklilerinden Gaziantepspor, geçen sezon 9 puan silme cezasıyla 1. Lig'den düştü, bu sezon borçları nedeniyle 36 puan silme cezası alıp 2. Lig'deyken kepenk kapattı. Geçen yıl 30 puan silme cezasıyla 2. Lig'den düşen Mersin İdman Yurdu, FIFA tarafından Süper Amatör Lig'e kadar düşürüldü. İlk yarıda altyapı oyuncularıyla sahaya çıkan Bucaspor ve Eskişehirspor, ikinci yarıda transfer yasağını kaldırmalarına rağmen liglerinde küme düşmeme savaşı veriyor. Karşıyaka ise bu acı örneklerin arasında altyapı patentli futbolcuları, yönetimi ve taraftarıyla ışıl ışıl parlıyor.

FIFA'dan Ekim 2016'da 2 dönem transfer yasağı alan, geçen sezon başında 6 puanı silinince 2. Lig'e tutunamayan Karşıyaka'nın daha fazla ceza alarak amatöre düşmesine yeni yönetim ve taraftar engel oldu. Geçen sezon 12 puanın daha silinmesini kampanya düzenleyen taraftarlar, eski yabancı futbolcuların alacakları yüzünden 24 puanın daha silinip takımın FIFA tarafından amatöre düşürülmesini ise geçen yıl devre arasında göreve gelen yönetim önledi. Bu sezona 3. Lig'de tamamen altyapı patentli kadroyla başlayan yeşil-kırmızılılar, kendisi gibi transfer yasağıyla altyapıya yönelen rakipleri paraşütsüz küme düşerken mali sıkıntılara başarıyla göğüs gerip ödemeleri aksatmayan yönetimi, takımı yalnız bırakmayan taraftarı, son dakikaya kadar savaşan futbolcusuyla kenetlenip müthiş bir çıkış sergiledi. Karşıyaka'nın gençleri, bitime 4 hafta kala 43 puanla Play-Off oynamayı kovalıyor.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)